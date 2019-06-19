Утром в среду, 19 июня, в Киеве образовались пробки интенсивностью шесть баллов. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Сложнее всего проехать по проспекту Победы - от метро "Шулявская" до "Житомирской". Также стоят машины на Воздухофлотском проспекте и проспекте Леся Курбаса, улицах Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, проспекте Валерия Лобановского.

Как и обычно, тянучки образовались на Большой окружной дороге, Голосеевском проспекте, улицах Жилянской, Саксаганского, Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой, Новоконстантиновской.

Есть пробки и на левом берегу столицы: трудно проехать машинам на проспектах Генерала Ватутина, Освободителей, Николая Бажана, Соборности, улицах Миропольской, Центральной, Анны Ахматовой, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, Броварском проспекте.

На мосту Патона, Северном, Южном и Дарницком мостах пробки наблюдаются в сторону правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.

Скриншот: google.com/maps

Напомним, Киев вошел в ТОП-5 европейских городов с самыми загруженными дорогами.

Также мы писали, что киевский студент сбросил с моста знак "Дорожные работы", чтобы прославиться в интернете.