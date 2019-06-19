В одном из сел Ямпольского района Винницкой области разыгралась страшная трагедия. Здесь мужчина застрелил свою жену и покончил с собой. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает УНН.

Тела мужчины 1976 года рождения и женщины 1978 года рождения были обнаружены в их доме. У супруги - огнестрельное ранение в область грудной клетки, у мужа - огнестрельное ранение головы.

Предварительно установлено, что мужчина застрелился сам. Рядом с телом хозяина лежало охотничье гладкоствольное ружье "Иж-17". Обстановка вещей в доме не нарушена, а входная дверь была заперта изнутри, поэтому правоохранители полагают, что мужчина застрелил жену, после чего покончил с собой. Ведется расследование данного ЧП.

Напомним, под Харьковом мужчина застрелил сына, а потом застрелился сам.

Также мы писали, что под Одессой супружескую пару убили в собственном доме.