Во вторник, 18 июня, в городе Рубежное Луганской области массово отравились люди, которые купались в озере Песочном. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяны Погукай в Facebook.

"На Луганщине полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 граждан", - написала она.

Среди отравившихся, которые обратились за помощью, 15 детей. Все 18 человек госпитализированы в инфекционное отделение. По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельств и причины заболевания.

Скриншот: Facebook/ Татьяна Погукай

Напомним, на Волыни семья завершила свой праздник в ресторане отравлением 13 человек.

Также мы писали, что во Львове 18 гостей пришли на свадьбу, а окончили ее в больнице с отравлением.