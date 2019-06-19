Во вторник, 18 июня, противник 11 раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе, с начала текущих суток украинские позиции обстреляли три раза. За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом свидетельствует информация на странице Facebook Штаба ООС.

Так, сообщается, что во вторник под обстрел попали украинские позиции в районе Авдеевки, противник стрелял из миномета калибра 82 мм; окраины Красногоровки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Верхнеторецка - из стрелкового оружия; Песок - из миномета калибра 120 мм; Водного - из стрелкового оружия. Также противник вел обстрелы в районе населенного пункта Луганское - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; Новолуганское - из автоматических гранатометов; Троицкого - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. Потери противника уточняются.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил: в районе Новотроицкого, Лебединского и Марьинки.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, по ВСУ на Троицу 9 раз открывали огонь, ранен один украинский военный.

Также мы писали, что украинские войска заняли "серую зону" под Донецком и объясняли, в чем причина резкого обострения на фронте.