Юрист Андрей Портнов, который недавно вернулся в Украину, подал в Государственное бюро расследований пятое заявление против экс-президента Украины Петра Порошенко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"…Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016-м году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета Министров", - отметил Портнов.

На этот раз юрист обвиняет Порошенко и Парубия в фальсификации документов о формировании коалиции в 2016 году. По словам Портнова, 18 февраля 2016 года коалиция депутатских фракций Верховной Рады Украины прекратила существование.

В заявлении Андрей Портнов указывает, что по состоянию на февраль 2016 года в коалиции "Европейская Украина" осталось 217 народных депутатов, после того, как в разное время из нее вышли фракции Радикальной партии Олега Ляшко, ВО "Батькивщина" и "Объединения Самопомич". Этого количества депутатов не достаточно для формирования большинства в составе 226 народных депутатов, как это определяет ч.6 ст.83 Конституции Украины.

Скриншот: tlgrm.ru/channels/@PortnovUA

Напомним, ранее Портнов подал в ГБР заявление против Петра Порошенко, обвинив его в попытке узурпировать судебную власти.

Еще одно заявление юриста в ГБР касалось отмывания пятым президентом Украины Петром Порошенко украденных у ВСУ средств через оффшоры.

Также Портнов подал заявление в ГБР о незаконном завладении Порошенко "Прямым".