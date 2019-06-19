Министерство обороны Украины опровергло свою же информацию о том, что президент Владимир Зеленский якобы проигнорировал повестки для призыва по мобилизации в 2014-2015 году. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Отметим, что информацию о том, что Владимир Зеленский уклонялся от службы в армии и четыре раза не явился в военкомат, Министерство обороны распространило на своей официальной странице в Facebook в середине апреля, накануне второго тура президентских выборов.

Сообщение Минобороны от 13 апреля 2019 года, фото: Facebook

А уже 11 июня, отвечая на журналистский запрос, Минобороны отчиталось, что Зеленский "военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался".

Также в документе речь идет о том, что Зеленский состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области. По результатам медкомиссии он признан годным к военной службе, имеет военно-учетную специальность "деловод делопроизводства".

Скриншот: ukranews.com

Напомним, в апреле в полиции и прокуратуре опровергли информацию Минобороны, что Владимир Зеленский уклоняется от службы в армии.

Также мы писали, что в Сети обсудили повестки в армию для Зеленского.