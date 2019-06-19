В среду, 19 июня, в Украине будет жарко, в западных и южных, а также некоторых восточных областях возможны грозовые дожди. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, все западные регионы накроет осадками. Несмотря на грозы и дожди, днем тут ожидается +26...+30 градусов, ночью +15...+19 градусов. В южных областях также будет дождливо, а столбики термометров тут поднимутся до +32 днем и до +19 ночью. Схожая ситуация будет в Луганске, Донецке и Запорожье.

Часть восточных, северные и центральные области Украины дожди и грозы сегодня обойдут. Днем тут в среднем +28...+30 градусов, ночью от +17 до +20 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю от шести сайтов-синоптиков.

Также синоптик рассказала, когда ожидать ослабления жары в Украине.