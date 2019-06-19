Сегодня ночью, 19 июня, бывший глава УЕФА Мишель Платини, который был взят во Франции под стражу по делу о подкупе голосов, был выпущен на свободу. Об этом передает ТАСС.

Официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье рассказал о деталях задержания футбольного функционера.

"Вчера, 18 июня, адвокат Уильям Бурдон вызвал Платини в качестве свидетеля, однако сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями задержали бывшего президента УЕФА, когда он прибыл. Сделано это было для того, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства", - рассказал Жан-Кристоф Алькье. 

В свою очередь сам Уильям Бурдон, около 02:00 по Киеву, рассказал журналистам об освобождении Платини. . 

"Допрос продолжался несколько часов. Платини освобожден из-под стражи. Слишком много шума на пустом месте. Следователи хотели, чтобы каждый допрашиваемый был услышан и не мог советоваться с остальными, поэтому их разделили. Я и мой подзащитный спокойны и уверены в итоговом результате дела", - сказал Бурдон.

Вместе с Платини были задержаны Софи Дион (советник по спорту экс-президента Франции Николя Саркози) и бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.

Напомним, что в конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен Комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет.

Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Срок дисквалификации Платини истечет осенью этого года, поскольку суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив отстранение до четырех лет.

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