Во Львове пройдет уникальная акция. Здесь, впервые в мире, решили пересчитать бродячих котов и кошек. Об этом рассказала директор коммунального предприятия "Лев" Оксана Кошак, как передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, кошачья перепись пройдет с 26 по 30 июня.

"До сегодняшнего дня ни один муниципалитет, ни один город мира не нашел методику, благодаря которой можно было бы подсчитать бродячих котов. Мы будем первыми", - заявила Оксана Кошак.

По ее словам, во Львове трижды проводили подсчет бродячих собак, поэтому "схема работы понятна" и саму схему подсчета адаптировали под привычки и поведенческие особенности кошачьих.

Соучредитель международной платформы Animal-ID.info Виктор Копач рассказал о разработанном мобильном приложении, которое позволяет отслеживать количество бездомных собак.

"В Европе проблема собак практически решена, а вот с котами проблема кое-где больше, чем у нас. Поэтому мы адаптировали нашу систему, чтобы работать с котами", - рассказал Копач.

По его словам, система позволяет получать данные не только о количестве котов, но и об их местах скопления. Получив такую информацию, власти города смогут предпринять адекватные меры для работы с котами в будущем.

Заинтересованность методикой подсчета бродячих котов в целом проявили уже 15 стран. В частности, после Львова подсчет уличных животных проведут в Германии.

Ранее "Страна" сообщала, что кот Бари Алибасова за два дня заработал на рекламе $150 тысяч, но не стал участвовать в ролике со слоганом "Хватит быть лысым!".

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