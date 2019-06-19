Директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Киеве Джон Хербст выступил на слушаниях в Сенате и рассказал о военно-технической поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии.

По мнению дипломата реакция Запада на агрессию Москвы против Украины, является существенной, однако не слишком эффективной, как передает Укринформ.

По убеждению Хербста, США должны усилить поддержку Украины.

"Западные санкции имеют реальную цену для российской экономики. Из-за них РФ теряет ежегодно 1,5% ВВП", - подчеркнул Джон Хербст.

В то же время, по его словам, западная военная поддержка, особенно обеспечение Украины современным оружием, таким как противотанковые системы Javelin, усиливает давление на Москву.

"Я приветствую президента Трампа за его решимость в предоставлении оружия Украине. Однако США должны рассмотреть возможность предоставить больше систем Javelin Украине, а также обеспечить ее большим количеством контрбатарейних радаров. Эти радары уменьшат потери среди украинцев", - подчеркнул Хербст.

Кроме того, по его мнению, США должны обеспечить Украину береговыми радарами, скоростными катерами для специальных операций Mark V и противокорабельными ракетами.

"Это поможет Украине сдерживать кремлевские провокации на море, рост количества которых мы наблюдаем на протяжении последних 18 месяцев", - заметил эксперт.

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