Вчера, 18 июня, президент США Дональд Трамп выступил на митинге в Орландо (штат Флорида) перед своими сторонниками и объявил об официальном старте своей президентской кампании-2020.

"Я объявляю перед вами официально о старте кампании по переизбранию президентом США на второй срок", - сказал Трамп перед многотысячным собранием, как передает ТАСС.

Президент США также заявил, что "страна сейчас процветает и достигает новых высот". "Наша экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны", - отметил американский лидер.

Напомнив о победе на президентских выборах 2016 года, Трамп сказал: "Один раз мы это сделали и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца".

Говоря о своих политических оппонентах, Трамп подчеркнул: "Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября 2020 года и голосуйте, голосуйте, голосуйте. В последние 2,5 года мы находились под осадой. Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера принес нам победу, и сейчас они хотят все повторить".

Трамп во время выступления также отметил, что он проводит жесткую политику против Кремля.

"Я укрепил наши вооруженные силы, ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для всей Европы, это создало очень серьезную конкуренцию для России. Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп. Демократов не волнует Россия, их волнует только государственная власть".

Напомним, что 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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