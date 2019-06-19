Вчера, 18 июня, налоговая служба Испании совместно с полицией провела спецоперацию и задержала сухогруз "ELG" под молдавским флагом, на борту которого находилось 10 тонн гашиша. Весь экипаж судна состоял из граждан Украины.

О спецоперации сообщила пресс-служба испанских налоговиков.

"Налоговое управление вчера в 13.00 перехватило судно под молдавским флагом с 10 тоннами гашиша. В рамках операции "Seifa" патрульные катера "Abanto", базирующиеся в Картахене, и "Paíño", базирующиеся в Пальма-де-Майорке, при поддержке воздушных средств таможенного контроля Налогового агентства задержали торговое судно "ELG" в 98 милях к юго-востоку от Картахены.

В ходе этой операции восемь членов команды корабля были арестованы. Все задержанные имеют украинское гражданство.

Операция былоа проведена в Зоне таможенного контроля Мурсии при координации с Главным оперативным управлением Департамента таможни и специальных налогов Налогового агентства и в сотрудничестве с французскими, итальянскими и турецкими властями, а также при помощи агентов Центра разведки против терроризма и организованной преступности (CITCO) и Координационного Центра по борьбе с наркотиками в Средиземноморье (CECLAD)", - уточнили в пресс-службе.

Гашиш был упакован в 350 тюков, которые хранились на носу корабля среди легального груза.

Корабль "ELG" под патрулем катеров "Abanto" и "Paíño" был сопровожден в порт Картахены и передан в распоряжение судебной власти.

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