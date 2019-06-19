Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер вскоре намерен посетить Киев. Этот визит дипломата будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне. Об этом сам Курт Волкер заявил во время слушаний в Сенате, как передает Укринформ.

"Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Владимира Зеленского - Прим.Ред.) в Белый дом", - сообщил Волкер.

В этой связи он подчеркнул, что администрация Трампа положительно относится к установлению прямых контактов с новым президентом Украины.

"Госсекретарь Помпео звонил кандидату Зеленскому, а также на то время президенту Порошенко перед выборами. Президент Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его в ночь после выборов", - отметил дипломат.

Он также напомнил, что Трамп направил президенту Украины письменное приглашение посетить Белый дом, однако стороны должны еще согласовать даты этого визита.

"Мы надеемся, это произойдет уже скоро", - подытожил Волкер.

Ранее "Страна" сообщала, что Волкер заявил, что США могут признать российские паспорта жителей Донбасса недействительными.