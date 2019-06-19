На полигоне 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сухопутных войск ВСУ под Ужгородом начались трехнедельные учения в рамках операции "Орбитал" совместно с военнослужащими-инструкторами ВС Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба ОГШБр на странице бригады "Закарпатский легион" в Facebook во вторник.

"На Ужгородском полигоне нашей воинской части начались трехнедельные учения в рамках программы ORBITAL совместно с военнослужащими-инструкторами ВС Великобритании. В программе стандартизированные в соответствии с требованиями НАТО модули различных направлений: от планирования до контрснайперской борьбы и тактической медицины. Сама программа существует с 2015 года, но наши военнослужащие пройдут такие учения впервые", - пишет пресс-служба.

Фото: facebook.com

Операция "Орбитал" (Operation Orbital) проводится с 2015 года в рамках сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Великобритании. Инструкторы из британской армии, большинство из которых имеет значительный опыт участия в боевых операциях в Ираке и Афганистане, обучают военнослужащих ВСУ действиям в обороне согласно современным требованиям стандартов НАТО.

21 ноября 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон (Gavin Alexander Williamson) на встрече в Лондоне договорились о расширении формата учебно-тренировочной программы "Орбитал". По словам министра Полторака, если раньше инструктора готовили специалистов для разведки и логистики, то теперь специалисты из Великобритании будут тренировать также военнослужащих Военно-Морских сил ВСУ, морскую пехоту и ВВС.

Напомним, что в Польше на днях начались крупнейшие военные учения DRAGON-19 с участием 12 стран НАТО.

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