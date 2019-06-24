Спутник межпланетной станции NASA "Mars Reconnaissance Orbiter" сфотографировал кратер, образовавшийся после недавнего столкновения метеорита с Марсом. Об этом сообщает Gizmodo.

Используя камеру с высоким разрешением (HiRISE), космический аппарат сфотографировал новый кратер еще 17 апреля 2019 года с высоты 255 километров. "Кратер расположен в регионе Долины Маринера в районе экватора, он сформировался в период между сентябрем 2016 года и февралем 2019 года. Мы не можем отслеживать всю поверхность Марса с более короткими интервалами, следовательно, существует неопределенность относительно того, когда он сформировался", - заявили в НАСА.

В пресс-релизе NASA фотографию кратера описали как "произведение искусства". Вещество, из которого состоит метеорит, разбросано вокруг кратера на расстоянии 500 метров и выделяется темным цветом на фоне красной марсианской пыли.

По словам исследователей, ширина кратера около 15-16 метров. Сам метеорит был всего около полутора метров в диаметре.

Как отмечается, столкновение метеорита с Марсом также могло поднять на поверхность залежи базальта и льда, нахождение которого до сих пор является предметом дискуссий среди ученых.

Фото: The University of Arizona

Напомним, что NASA запустила онлайн-трансляцию сборки ровера для полета на Марс.

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