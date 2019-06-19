Пассажиры самолета рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F в Борисполе. Об этом сообщает Радио Свобода.

Пассажиры протестуют из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву. По словам корреспондента, сейчас в здании терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

16 июня авиакомпания YanAir на своей странице в Facebook сообщила, что самолет отправится в 13:00. Утром 18 июня пост был отредактирован дважды, время вылета сначала изменили на 15:00, а затем на 18:00. Впрочем 18 июня полет откладывали еще несколько раз. Сейчас вылет запланирован на 00:00.

"Приносим Вам свои извинения за неудобства", - написало в сообщении авиакомпании.



Фото: facebook.com/yanairofficial

Ранее "Страна" рассказывала, что в аэропорту Минска переименовали украинские города.

Еще мы писали, что в аэропорту Борисполь начнется бессрочная забастовка.