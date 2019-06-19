Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновника ГФС, уличенного в сбыте и контрабанде сильнодействующих лекарственных средств. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.

По процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №7 завершено расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении в настоящее время уже бывшего сотрудника ГФС во Львовской области, который занимался сбытом сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах.



По противоправной деятельностью главного государственного ревизора-инспектора правоохранители наблюдали почти 4 месяца и провели ряд оперативных закупок.

Сбыт сильнодействующих препаратов подозреваемый наладил через почтовое отделение на Подоле. Кроме того, установлен факт контрабандного перемещения должностным сильнодействующих веществ через таможенную границу Украины в Республику Польша.



Мужчина был задержан 21 февраля в своем рабочем кабинете.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

По результатам предварительного расследования бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.3, 4 ст.321, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201 УК Украины.



В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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