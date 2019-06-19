И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан проделал прекрасную работу. Но он решил не продолжать процесс утверждения (в должности постоянного главы оборонного ведомства - Прим. Ред.), так как хочет уделить больше времени семье", - написал он. Трамп пояснил, что назначит новым и.о. главы Пентагона Марка Эспера, который до сих пор занимал пост министра сухопутных сил США.

Фото: twitter.com

Последним днем работы Шанахана станет пятница, сообщают СМИ.

Сам Шанахан сделал письменное заявление, в котором он заявил, что гордится работой, проделанной за те два года, что работал в Пентагоне. "Под руководством президента Трампа и поддержкой обеих партий в Конгрессе министерство проделало значительный прогресс в переустройстве и модернизации армии, чтобы соперничать с Китаем и Россией", - говорится в заявлении Шанахана, опубликованном телеканалом NBC.

Шанахан отметил, что его решение связано с "болезненной и глубоко личной давней историей в семье", которую "выкопали и описали не полностью, из-за чего она вводит в заблуждение". Дальнейшее участие в борьбе за должность главы Пентагона может "заставить троих моих детей вновь пережить травматичную главу нашей семейной жизни", полагает Шанахан. "Я был бы раз возможности быть министром обороны, но не за счет того, чтобы быть хорошим отцом", - заявил Шанахан.

Ранее газета USA Today сообщила, что ФБР проводит расследование в связи с домашним насилием в семье Шанахана. Речь, по данным газеты, идет об инциденте 2010 года, когда Шанахан и его бывшая супруга обвинили друг друга в избиении.

Шанахан исполнял обязанности министра обороны США с января 2019 года. С 2017 года он был заместителем главы Пентагона, а ранее занимал высокие должности к компании Boeing. О возможных иных причинах, подтолкнувших Шанахана к отказу от борьбы за пост главы Пентагона, не сообщается. Ранее в июне американские СМИ опубликовали подробности о бурной ссоре Шанахана с женой в 2010 году. С тех пор они развелись.

Напомним, что в Пентагоне сообщили, на что именно потратят деньги военного бюджета.