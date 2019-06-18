В Одесской области уже шестые сутки ищут 11-летнюю летнюю Дашу, которая ушла на танцы и связь с ней оборвалась.

Как говорится в сюжете ТСН, ребенка правоохранители ищут круглосуточно, но пока тщетно. Помогают в поисках бойцы Нацгвардии, спасатели и волонтеры.

Главная версия - девочку похитили и вывезли машиной в неизвестном направлении.

Полиция отрабатывает все местные автомобили, которые попали на видео камер наблюдения в Ивановке.

Мошенники тем временем пытались "содрать" с убитых горем родителей 10 тысяч долларов якобы за информацию о местонахождении ее дочери. Злоумышленник, который звонил, был вычислен и задержан за несколько часов.

Как ранее сообщала "Страна", в полиции открыли под данному факту головное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Проводятся обыски и подворовые обходы.

Также мы писали, что в Одесской области из больницы пропала двухлетняя девочка.