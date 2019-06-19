Представители украинского ЛГБТ-сообщества записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором пригласили его на Марш Равенства KyivPride, который состоится 23 июня. Соответствующее обращение опубликовано на странице встречи Марша Равенства в Facebook.

"Уважаемый господин президент, мы поддерживаем вашу позицию, что человек является самой большой ценностью для государства. 23 июня тысячи украинцев и украинок выйдут на Марш Равенства с верой в европейское будущее нашей страны. А вы, господин Владимир, будете первым украинским президентом, который вышел на Марш Равенства и поддержал права человека?" - интересуются активисты.

Также в обращении представители ЛГБТ прокомментировали само проведение парада. По их словам, их традиция - это безоговорочная ценность быть собой и не бояться жить полной жизнью. "Свобода, за которую мы боролись веками и продолжаем охранять сейчас. Не данность, а процесс. В котором мы вместе должны отстаивать права человека, а значит - всех граждан. KyivPride стремится к единству. Сейчас Украина разъединена агрессором. Украинский народ разделен на "25" и "75". На "праведных" и "содомитов". На "мы" и "они". Только работая плечом к плечу и уважая разнообразие, вместе построим богатую и цветущую страну", - объяснили активисты.

Отмечается, что почти 10 лет KyivPride является символом борьбы украинских геев, лесбиянок, трансгендерных и бессексуальных людей за равные возможности в Украине и, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, граждане и гражданки присоединяются к борьбе за права человека.

Видео: facebook.com

Напомним, что радикалы решили пойти к Зеленскому с целью сорвать ЛГБТ-марш в Киеве.

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