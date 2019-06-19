В Ровенской области пассажиры рейса "Ровно-Березневое" устроили массовую драку из-за переполненного автобуса.

Как рассказывает ТСН, схватка завязалась, когда один из нетрезвых пассажиров отказался впускать в микроавтобус других желающих ехать, мол, в салоне и так много людей. Мужчины начали выяснять отношения кулаками, а женщины - били друг друга сумками.

Решил сложный вопрос водитель - он сумел всех разместить в маршрутке и довезти до пункта назначения.

На видео видно, что в бой рвался даже маленький мальчик.

Как ранее сообщала "Страна", как в Тернополе маршрутка насмерть сбила бегущую пенсионерку.

Также мы писали, чем закончилась в Киеве драка водителя маршрутки и троллейбуса.