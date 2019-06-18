Украина начнет готовить новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) уже в июле. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с крупным и средним бизнесом Германии, пишет во вторник пресс-служба президента Украины,

"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет", - сказал глава государства. Он также заверил, что как президент он не будет влиять на суды или банковскую систему.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил, что миссия готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

Напомним, что новую программу сотрудничества с МВФ могут запустить до конца этого года.

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