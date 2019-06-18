В притоку Днепра попали выбросы коллекторов Киевводоканала, сообщает ТСН.

На реке Десенка, что в Киеве, в воду попали массовые сбросы коллекторов Киевводоканала. Этой ситуации не один год говорят местные, реку загрязняют регулярно, и требуют от властей разрешения ситуации.

Экологи же утверждают, что чистой реки скоро совсем не останется.

Рыбаки же пойманную рыбу выбрасывают назад в реку. "Ну если она воняет, вода вонючая, это вообще...", - жалуется мужчина с удочкой.

Большинство местных купаться в реке перестали уже давно.

Как сообщала "Страна", в Киеве из-за жары и безветрия начали фиксировать аномальный уровень загрязнения воздуха.

Еще мы рассказывали, как на Печерске липовые водопроводчицы "Киевводоканала" вынесли у пенсионерки все деньги и золотые коронки.