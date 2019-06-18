Правительство ввело единые требования к дизайну официальных веб-сайтов органов исполнительной власти и доступности информации для пользователей, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательной системы, речи, ментальной сферы.

Соответствующее постановление № 493 принято 12 июня на заседании Кабмина, пишет Лига.

Документы рекомендовано публиковать в формате текста на веб-странице и в случае необходимости дополнять файлами с указанием их формата и размера. В случае отсутствия информации в текстовом формате, опубликованной непосредственно на веб-странице, прикрепленный файл должен иметь короткое текстовое описание и данные о его формате и размере.

Также указаны требования непосредственно к тексту документов. Текст должен быть простым и лаконичным. Его необходимо разбивать на разделы с заглавиями, абзацами, нужно избегать длинных предложений, сложных слов и фраз, специальных терминов. Рекомендованная длина предложения должна содержать семь - двенадцать слов.

Коэффициент контрастности основного текста должен составлять не менее 4,5:1 относительно фона. Не допускается использование малых кеглей и декоративных шрифтов.

Кроме того, официальный веб-сайт должен содержать информацию о праве интеллектуальной собственности, которая:

расположена внизу на каждой странице с содержимым;

указывает, что материалы на официальном веб-сайте являются объектами права интеллектуальной собственности, защищаемыми в соответствии с законодательством;

описывает условия, за соблюдение которых конкретный материал может быть использован другими лицами.

Содержимое официального веб-сайта должно распространяться свободно при условии указания авторства.

Пользователи должны иметь возможность распространять материалы с сайта в социальных сетях. На каждой странице с содержимым должен размещаться блок с кнопками для распространения.

Содержимое страниц должно быть оптимизировано для контекстного поиска с помощью поисковых механизмов.

Кроме того, сделаны шаги для повышения уровня безопасности доменных имен государственных веб-сайтов - все домены должны быть подписаны с помощью технологии DNSSec и защищены с помощью SSL сертификата. Таким образом они становятся более защищенными от хакерских атак.

Ранее "Страна" сообщала, что в киберполиции Украины заявляли о хакерских атаках на компьютеры госслужащих перед выборами.

Также мы писали о том, что эксперты сообщили о масштабной кибератаке на украинские госучреждения.