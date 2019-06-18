В Винницкой области 23-летний парень вытащил из воды двух тонувших девочек. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент случился в селе Малая Жмеринка, где трое одиннадцатилетних подружек втайне от родителей пошли купаться на заиленный ставок. При этом плавать никто из них не умел. Одна из девочек начала тонуть, вторая бросилась на помощь, но тоже ушла под воду. Крики третьей и услышал спаситель.

Парень рассказал, что когда услышал крики девочек, отдыхал на другой стороне берега. "Третья девочка уже была под водой, я нырнул за ней, взял под плечо и вытянул на берег", - рассказывает спаситель.

Он отметил, что когда вытащил девочку на берег, она уже не дышала, но вместе с другой ему удалось ее реанимировать. По приезду скорой, девочку сразу же отвезли в реанимацию. Врачи говорят, что она находилась в состоянии клинической смерти.

"Ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственного дыхания", - комментируют врачи.

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