Сотрудник СБУ и члены его семьи должны обеспечиваться жильем, которое дает возможность военнослужащему ежедневно своевременно прибывать на службу, даже если они имеют другое место проживания, не отвечающее данному требованию. В ином случае служащему должны выплатить денежную компенсацию.

Как информирует Юрлига, соответствующие изменения утверждены приказом Службы безопасности Украины от 3 мая 2019 года № 707. А приказ вступил в силу 18 июня.

Так, в случае отсутствия возможности размещения военнослужащих в специально приспособленных жилых помещениях или общежитии Центральное управление, его подразделения, органы, заведения и учреждения СБУ должны арендовать для военнослужащего по месту прохождения службы жилье (койко-место или комнату в общежитиях, квартиру и т. п.).

В частности, в жилье может быть отказано в случае:

- наличия у военнослужащего или членов его семьи по месту прохождения воинской службы надлежащего жилого помещения;

- несдачи предыдущего жилья;

- умышленного ухудшения военнослужащим жилищных условий путем обмена жилого помещения, его порчи или разрушения, отчуждения пригодных и достаточных по размеру для проживания жилого дома (части дома), квартиры;

- изъятия жилого помещения, используемого для осуществления хозяйственной деятельности промышленного характера.

В этих же случаях военным не выплачивается денежная компенсация.

Кроме того, военнослужащий вместе с семьей должны освободить жилье, арендуемое для них, и не получить компенсацию в случае установления факта предоставления военнослужащим недостоверной информации, ставшей основанием для заключения договора аренды жилого помещения.

Также расширен перечень документов, которые прилагаются к рапорту для заключения договора аренды. Отныне это:

- проект договора аренды жилого помещения, который будет заключаться между арендодателем и ответственным подразделением, органом, заведением или учреждением СБ Украины, с отдельным определением размеров арендной платы и жилищно-коммунальных услуг;

- копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины военнослужащего и совершеннолетних членов его семьи, для которых арендуется жилье;

- копия документа, в котором указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

- информация (извлечение, информационная справка) из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и бюро технической инвентаризации о недвижимом имуществе, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи;

- копии справок о регистрации места жительства (или пребывания) лица на каждого члена семьи, проживающего вместе с военнослужащим;

- справка жилищно-бытовой комиссии о нахождении (ненахождении) на квартирном учете военнослужащего, для которого арендуется жилье;

- копия справки по материалам личного дела сотрудника о составе его семьи;

- копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (о браке, расторжении брака, рождении и т. п.), других документов, подтверждающих семейные отношения.

Нормативный акт дополнен формой справки об обеспечении военнослужащих жильем.

Ранее "Страна" рассказывала, что по информации Счетной палаты, средства на жилье бойцам ВСУ и переселенцам используют неэффективно.

Также отметим, что расследования выявило, что Муженко и другие топ-чиновники приватизируют и даже продают служебное жилье.