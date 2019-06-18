Правительство Украины изменило процедуру проезда через линию пересечения на Донбассе для граждан, которые не достигли 16-летнего возраста.

Соответствующее постановление Кабмина № 474 было принято на правительственном заседании 5 июня 2019 года, пишет Лига.

Согласно внесенным изменениям в Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, въезд на временно оккупированную территорию граждан Украины, выехавших с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, осуществляется при условии предъявления справки, выданной территориальным органом или территориальным подразделением ГМС, по утвержденной данным постановлением форме.

Это справка о подаче документов для дальнейшего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, удостоверяющая указанные факты и являющаяся обстоятельством, которое учитывается при перемещении лиц через контрольные пункты въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Сейчас работает норма о том, что выезд с временно оккупированной территории Украины детей до 16 лет осуществляется через контрольные пункты при условии предъявления паспорта гражданина Украины, или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, или проездного документа ребенка в сопровождении одного из родителей (усыновителей) опекунов, попечителей или других законных представителей или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей.

Со дня вступления в силу постановления № 474 в случае отсутствия у ребенка до 16 лет указанных документов уполномоченные служебные лица органа охраны государственной границы будут предоставлять ему разрешение на выезд с временно оккупированной территории на основании его свидетельства о рождении, а также паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу лица, в сопровождении которого они выезжают (а в случае, когда ребенка сопровождает опекун, попечитель, один из приемных родителей или родителей-воспитателей, - также решение органа опеки и попечительства об устройстве ребенка для подтверждения полномочий законного представителя), для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

Если уполномоченное служебное лицо подразделения охраны государственной границы выявило на контрольном пункте ребенка до 16 лет без сопровождения вышеназванных лиц, такому ребенку дадут разрешение на выезд с временно оккупированной территории Украины и безотлагательно (в течение суток) сообщат о таком ребенке органам Нацполиции и передадут органу опеки и попечительства по месту его выявления для обеспечения его социальной защиты в соответствии с Порядком осуществления органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка, и Порядка взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления в ходе выявления разлученных с семьей детей, не являющихся гражданами Украины.

Документ совершенствует порядок выезда детей, не достигших 16-летнего возраста, через контрольные пункты въезда/выезда на территории Херсонской области, в том числе в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины, и без непосредственного сопровождения законных представителей. Постановление вступает в силу через 30 дней со дня опубликования, то есть 12 июля 2019 года.

Напомним, что в очереди на КПВВ на Донбассе скончался мужчина.

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