В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступили документы от семи партий для регистрации списков кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом 18 июня сообщает сайт ЦИК.

Комиссия получила документы по регистрации избирательных списков от следующих политсил:

"Гражданская позиция". Радикальная партия Олега Ляшко. ВО "Свобода". ВО "Факел". "Голос". "Оппозиционная платформа – За жизнь". "Сила и честь".

При этом ЦИК зарегистрировала только 164 кандидата в народные депутаты по списку партии "Гражданская позиция". По другим политсилам зарегистрированных кандидатов пока нет.

Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК Украины зарегистрировала уже 583 кандидата по мажоритарным округам.

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