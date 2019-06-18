Семь партий подали списки кандидатов в ЦИК Украины
В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступили документы от семи партий для регистрации списков кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом 18 июня сообщает сайт ЦИК.
Комиссия получила документы по регистрации избирательных списков от следующих политсил:
- "Гражданская позиция".
- Радикальная партия Олега Ляшко.
- ВО "Свобода".
- ВО "Факел".
- "Голос".
- "Оппозиционная платформа – За жизнь".
- "Сила и честь".
При этом ЦИК зарегистрировала только 164 кандидата в народные депутаты по списку партии "Гражданская позиция". По другим политсилам зарегистрированных кандидатов пока нет.
Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК Украины зарегистрировала уже 583 кандидата по мажоритарным округам.
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