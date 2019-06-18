Глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что людей с ВИЧ в Украине будут лечить по новым стандартам и протоколам. О подробностях такого лечения она написала в Facebook.

Так, по словам Супрун, Украина первой среди стран Восточной Европы и Центральной Азии перешла на новые стандарты лечения ВИЧ-инфекции, что предусматривает экономичность и доступность терапии. Новые стандарты лечения ВИЧ-инфекции разработаны по новейшим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Теперь каждый ВИЧ-инфицированный человек имеет право на пожизненное бесплатное лечение независимо от количества вируса в крови. Благодаря введению нового клинического протокола лечение инфекции станет не только более эффективным, удобным, но и экономически более доступным", - написала Супрун.

Она проинформировала, что приказ, утверждающий новый протокол, опубликован на странице Министерства здравоохранения. "Согласно новому протоколу, в качестве основного алгоритма лечения используется препарат с долутегравиром. Комбинированный препарат с этим действующим веществом производят 9 компаний, поэтому стоимость одной дозы стала дешевле в 6 раз. Сегодня для государства она стоит 5 грн 40 копеек. Благодаря тому, что инновационный комбинированный препарат включает несколько действующих веществ, пациент может принимать только одну таблетку в день", - сообщила Супрун.

Она подчеркнула, что благодаря экономичности и доступности этой модели лечения государство сможет лечить значительно большее количество пациентов. "Для диагностирования ВИЧ теперь можно использовать два быстрых теста разных производителей. Новые стандарты направлены на то, чтобы в 2020 году 90% ВИЧ-инфицированных знали о своем диагнозе, 90% из них - получили лечение, а 90% этих людей имели снижение вирусной нагрузки. Также новый протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции - приема препаратов (PrEP — pre-exposure prophylaxis), чтобы предупредить заражение ВИЧ группам риска", - отметила Супрун.

PrEP рекомендуется принимать людям, которые находятся в парах, где один партнер является ВИЧ-положительным, а другой - нет; мужчинам, практикующих секс с мужчинами; людям, употребляющим инъекционные наркотики; людям, оказывающих сексуальные услуги за вознаграждение.

По словам Супрун, медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению будут предоставляться комплексно, подходы будут упрощены и стандартизированы, доступ украинцев к качественным медицинским услугам улучшится.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", в Украине станут проводить профилактику ВИЧ за счет средств из государственного бюджета.

Ранее ученые выяснили, что генетическая мутация, защищающая детей от ВИЧ, приводит к преждевременной смерти.