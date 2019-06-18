В случае решения Конституционного суда Украины о неконституционности указа о роспуске Верховной Рады, учитывая уже затраченные средства на избирательный процесс, возникнет вопрос к парламенту и правительству относительно выделения новой суммы денег на проведение выборов.

Об этом глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сказала в интервью ВВС Украина, отвечая на вопрос, какой будет цена для ЦИК возможного решения КС о неконституционности указа президента о роспуске Верховной Рады.

"Конституционный суд – единственный орган, который может решать, был этот президентский указ конституционным или нет. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя. Потому что КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - заявила она.

"Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит – у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - добавила глава ЦИК.

Слипачук подчеркнула, что Центризбирком сейчас оказался "в очень сложной ситуации", так как процесс подготовки к выборам уже начался, и "он не может быть отложен или временно остановлен".

По ее словам, очень сложно сказать, сколько денег потеряет государство, если досрочные выборы не состоятся в июле.

"У нас есть процедуры закупок, которые могут остановиться без денег. Также у нас есть процедуры, по которым мы получили некоторые материалы или услуги. В день, когда Конституционный суд представит решение, мы должны это все проверить. А дальше – вопрос к парламенту, ведь мы, согласно решению правительства, просто использовали средства, которые были заложены для очередных выборов, которые должны состояться осенью", - пояснила Слипачук.

"Поэтому возникнет вопрос к парламенту и правительству, готовы ли они выделить новую сумму денег, учитывая уже затраченные средства", - добавила она.

Также глава ЦИК не исключила проблемы с явкой на досрочных парламентских выборах, день голосования которых выпадает на середину лета – 21 июля. "Мы думаем, это может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности…Середина лета не является временем для легкого проведения выборов. Я считаю, что будут проблемы, связанные с планами людей на лето", – пояснила она.

Как сообщалось, президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая. Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

11 июня Конституционный суд Украины перешёл к рассмотрению в закрытом режиме слушания относительно конституционности указа Зеленского.

Напомним, что сегодня судьи Конституционного суда сегодня поругались из-за Указа о роспуске Рады, но решение так и не вынесли.

Также мы писали о том, почему указ Зеленского о роспуске Рады конституционный.

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