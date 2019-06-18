ЦИК Украины зарегистрировала уже 583 кандидата по мажоритарным округам
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 122 кандидата на внеочередных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах к ранее зарегистрированным 461 кандидату в народные депутаты. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.
"Сегодня Комиссия зарегистрировала 122 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 97, выдвинутых политическими партиями – 25", - сообщает пресс-служба ЦИК, по результатам заседания во вторник, 18 июня.
Всего, как сообщили в Комиссии, по состоянию на 18 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 583 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 511, выдвинутых политпартиями – 72 кандидата.
Как сообщала "Страна", экс-глава КГГА Александр Попов решил пойти в Раду через левый берег Киева.
Напомним, "Радикальная партия" выдвинула кандидатов по 90 мажоритарным округам.
Ранее Святослав Вакарчук назвал нардепов, которые идут от "Голоса" по мажоритарным округам.