Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 122 кандидата на внеочередных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах к ранее зарегистрированным 461 кандидату в народные депутаты. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

"Сегодня Комиссия зарегистрировала 122 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 97, выдвинутых политическими партиями – 25", - сообщает пресс-служба ЦИК, по результатам заседания во вторник, 18 июня.

Всего, как сообщили в Комиссии, по состоянию на 18 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 583 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 511, выдвинутых политпартиями – 72 кандидата.

Как сообщала "Страна", экс-глава КГГА Александр Попов решил пойти в Раду через левый берег Киева.

Напомним, "Радикальная партия" выдвинула кандидатов по 90 мажоритарным округам.

Ранее Святослав Вакарчук назвал нардепов, которые идут от "Голоса" по мажоритарным округам.