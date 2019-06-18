На украинском рынке золота все чаще появляются фальшивые слитки из золота.

И подделывают теперь не только крупные бруски по 250 грамм и тяжелее, но и совсем небольшие кусочки металла, пишет UBR.ua.

"Попадаются поддельные слитки начиная с 1-граммового и до 500 г. Дифференцировать кто приносит, не всегда возможно, судя по всему это и те, кто сознательно продает подделки, и клиенты, купившие слитки на черном рынке и попросту ставшие жертвами мошенников", - рассказал начальник отдела операций с банковскими металлами Апекс-Банка Владимир Пищаный.

На черный рынок золота украинцы идут из-за того, что в октябре 2014 г. постановлением №626 НБУ ввел ограничения на операции по продаже банковских металлов одному лицу в один рабочий день в сумме, эквивалентом 3 тыс. грн. в рамках одного банковского учреждения.

Постепенно ослабляя их, 14 сентября 2016г. постановлением №386 увеличил эквивалент до 12 тыс. грн.

"Поэтому, спрос на золото есть только на мелкие номиналы (от 1 г до 10 г) - это те слитки, которые возможно купить на 12 тыс. грн. согласно ограничениям Нацбанка", - объяснил зампредправления, директор департамента розничного бизнеса Правэкс-банка Семен Бабаев.

Если же человек хочет вложится в более крупные номиналы, то он вынужден покупать слитки, минуя финучреждения, следовательно, риск нарваться на подделку очень велик. Ведь большая часть такого товара вращается как раз вне банковского сектора.

"Спроса на слитки в банках как не было, так и нет. Есть единичные розничные продажи. Ювелиры скупают лом и слитки с рук, так как действуют ограничения", - пояснил директор банкнотного банкинга Артем-Банка Андрей Львов.

При этом мошенники откровенно халтурят. Качество металлических фальшивок не выросло (хотя бывают и исключения), поэтому банки, особенно имея необходимое для проверки слитков оборудование, могут без труда выявить подделку.

Но ситуация рискует ухудшиться, как только подделку слитков поставят на поток профессионалы. Проверить хорошие "копии", особенно слитки в 500 и 1000 грамм не так просто. Для этого требуется специальное оборудование, которое стоит очень дорого и не по карману банкам.

"Такое оборудование есть в Государственной сокровищнице Украины. Если все же существуют сомнения по поводу подлинности слитка, то тут лучше отказатьклиенту, чтобы не брать на себя ответственность", - заметила начальник управления банковских металлов Диамантбанка Ирина Павленко.

Что касается более мелких номиналов в 1-5 грамм, то основная часть подделок сделана достаточно грубо, и чтобы их обнаружить хватает даже внимательного внешнего осмотра. Конечно, с какими-то экземплярами банкирам необходимо работать более кропотливо. Как правило, все упирается в подготовку эксперта и техническое оснащение отделения. Простым украинцам сложнее: далеко не каждый сможет отличить качественную подделку от оригинала на глаз. И мошенники этим пользуются - в основном "липовые" слитки продаются рядовым гражданам, а те потом обращаются к банковским специалистам с просьбами помочь выйти из ситуации.

"Однако, при малейшем сомнении в подлинности металл конфискуется, при этом у человека возникают проблемы со службой безопасности банка, а в дальнейшем и с правоохранительными органами", - предостерегает Семен Бабаев.

Но одними слитками злоумышленники уже не удовлетворяются. Банкиры предостерегают: народные "умельцы" начали подделывать также инвестиционные и памятные монеты.

"Сейчас подделываются не только штампованные золотые слитки, но и монеты. Поддельных монет, эмитентом которых выступает Нацбанк, пока не видел, но вот инвестиционные монеты других государств попадались", - рассказал нам Андрей Львов.

О "монетном" тренде уже знают и предупреждены также и в других банках, хотя и отмечают, что сталкиваются с ними пока не часто.

"Поддельных монет к нам в банк не приносили, но от коллег знаю, что такие подделки также встречаются", - говорит Владимир Пищаный.

В Нацбанке, в свою очередь, сообщили, что не зафиксировали ни одного обращения относительно случаев подделки монет (оборотных/разменных, памятных, инвестиционных) или слитков из драгоценных металлов, но на всякий случай отметили, что для идентификации памятных и инвестиционных монет Украины вполне достаточно знать основные свойства металлов и технические параметры настоящих монет.

"Все памятные и инвестиционные монеты Украины из драгоценных металлов имеют сертификат Нацбанка с подробным описаниям параметров изделия (название металла, его проба, вес, масса в чистоте, диаметр). Также ряд из этих параметров содержится непосредственно на монетах (название металла, пробы, вес и т.д.). Осуществляя операции с памятными/инвестиционными монетами из драгметаллов, следует внимательно проверять все параметры изделия, пользуясь простым, доступным и недорогим оборудованием: штангенциркулем, весами и т.д.", - заметили в пресс-службе регулятора.

Как рассказали банкиры, больше всего рискуют нарваться на подделки жители столицы, а также Луганской и Донецкой областей. Монеты берут, в основном, на подарки - стоимостью до 2,5 тыс. грн. Слитки пользуются спросом тоже в номиналах от 1 до 5 грамм.

"Ювелирные компании, которые на сегодня обслуживаются в банках, покупают слитки номиналами 50 и 100 грамм золота, 1000 грамм серебра. Но таких клиентов, юридических лиц – ювелиров, немного", - говорит Ирина Павленко.

Продают же изделия из драгметаллов чаще те, кто надумал покупать недвижимость или просто хочет конвертировать купленное в более благоприятные времена золото в деньги на жизнь. И поскольку основные ценообразующие факторы остались прежними (стоимость золота на мировом рынке и соотношение гривна/доллар), то можно констатировать, что за год золото в целом выросло, хотя цена продажи на начало ноября не самая высокая в этом году. Золото сейчас не на годовом максимуме, и гривна ушла от минимума котировок.

"Все самое интересное будет после 3-го ноября, начнется подготовка к выборам в США, и золото может послужить на этот период "тихой гаванью" для инвесторов. В краткосрочной перспективе прогнозируем цену в $1,3 тыс. за унцию", - сказал Андрей Львов.

Что касается монет, то большим спросом среди населения пользуется религиозная тематика ("Православные Святые"), монеты на "Счастье и Удачу", знаки Зодиака, "Гетманы Украины", спортивная и свадебная тематика.

"Тем более на монеты не распространяются ограничения НБУ, их можно приобрести в банке в неограниченном количестве и на любую сумму", - пояснил Семен Бабаев.

При этом банкиры ждут в ближайшее время если и не отмены всех ограничений регулятора по банковским металлам, то хотя бы очередной порции послаблений. И предпосылки к этому есть. НБУ каждые три месяца ослабляет валютные ограничения, а именно увеличивает сумму продажи одному клиенту банковских металлов в один операционный день в рамках одного банковского учреждения.

И, если придерживаться такой логики, скорей всего, уже в декабре украинцы смогут уйти со ставшего уже привычным за два года черного рынка золота и снова покупать драгметаллы в банках.

Напомним, что цены на золото рекордно взлетели из-за атаки танкеров в Оманском заливе и Китая.

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