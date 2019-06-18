Правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции развития электронной демократии в Украине на 2019 - 2020 годы.

Соответствующее распоряжение № 405-р правительство приняло 12 июня 2019 года. Об этом сообщает Юрлига.

Документ предусматривает разработку проекта закона "Об электронном голосовании" в срок до III квартала 2020. Данное решение предусматривает возможность производить многочисленные операции онлайн.

Согласно данному документу, у граждан появится возможность совершать голосование в органах самоуправления в высших учебных заведениях при помощи электронного голосования, развивать "бюджет участия" на региональном и местном уровнях.

В срок до IV квартала 2019 будет разработана и внедрена инициатива "Всеукраинский общественный бюджет". Государство обязуется обеспечивать надлежащее функционирование Единого государственного веб-портала открытых данных, развитие электронной идентификации населения в государственных информационно-телекоммуникационных системах, повышать уровень участия граждан в процессе государственного управления путем популяризации инструментов электронной демократии, формирования знаний и навыков их использования.

Согласно документу, запланирован ряд мероприятий и действий для популяризации данной системы и ознакомления населения с возможностью электронного голосования. План мероприятий также предусматривает разработку концепции цифрового рабочего места для государственных служащих.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский обсудил с экспертами перевод всех госуслуг в онлайн-режим в рамках проекта "Государство в смартфоне".

Ранее стали известны конкретные шаги, как из Украины сделают "государство в смартфоне".

Так, в конце мая Владимир Зеленский сообщил, что вместе с командой запускают онлайн-проект "Лифт", который позволит желающим представлять свои идеи по цифровизации государства. Проект заявляется как "социальный лифт". Он включает внедрение четырех уровней: информация о государстве – первый, коммуникация с государством – второй, транзакции с государством – третий, вовлечение в управление государством – четвертый.