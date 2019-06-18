Сегодня, 18 июня, межбанк закрылся снижением курса доллара на 8 копеек, и закрепился в рамках 26,35-26,38 грн./$, пишет UBR.ua.

На протяжении всех торгов валютные продажи доминировали над спросом, хотя в целом финансисты говорили о спокойном рынке.

"У экспортеров сейчас наблюдается избыток валюты, зачисленной в выходной. Еще на торгах сказалось ожидание Минфина по размещению гособлигаций, расчет за которые будет завтра. Хотя покупатели ОВГЗ уже сейчас начали готовить гривну. Еще один положительный момент для нацвалюты - начало в ближайшие дни периода бюджетных расчетов. В это время повышается потребность в гривне, что стимулирует рост предложения валюты на межбанке", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

При всем этом, уверяют финансисты, многие участники валютного рынка взяли паузу, и не проводили валютных сделок. Ждали результатов аукциона Минфина по ОВГЗ. Которые подошли только к вечеру: гривневых бумаг было размещено на 1,9 млрд грн, чуть большее $100 млн в долларе и €112,7 млн в евровалюте.

В целом итоги минфиновских продаж оценили положительно. Хотя рынок уже предвкушает размещение 6-летних ОВГЗ на будущей неделе, эксперты уже строят прогнозы по долгосрочному выпуску. Казначеи не сообщали сегодня о покупках доллара Нацбанком.

На наличном рынке сохранились пятничные цены. Средняя стоимость доллара на продаже людям по-прежнему находится в рамках 26,50-26,65 грн./$. Минимальная была вечером на уровне 26,35 грн./$, а максимальная - 26,80 грн./$. При этом выкуп валюты у населения производится в рамках 26,10-26,35 грн./$.

Курс валют на черном рынке на вечер 18 июня:

Фото: ubr.ua

19 июня финансисты не ждут перекосов на межбанке. "Скорее всего, безналичная торговля будет стартовать в рамках 26,30-26,40 грн./$. Дальнейшее курсовое движение будет зависеть от объемов продажи иностранцев под ОВГЗ, а также от объемов выкупа регулятора", - считает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Чуть выше ожидания у Олег Куринного - 26,35-26,45 грн./$. "Поймав тренд на снижение курса, на рынок могут выйти крупные импортеры с покупкой валюты, что может повлиять на рост курса уже завтра", - допустил он.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ отменил обязательную продажу валюты.

также мы писали о том, что в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины.