В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике массово цветут разнообразные цветы - от полевых до представителей рода Шиповник (лат. Rósa), выращиваемых человеком. Над этим буйством красок беспечно порхают бабочки. Фото опубликовала пресс-служба заповедника в Facebook.

Пользователи соцсети не перестают восхищаться красотами Чернобыля, комментируя опубликованные снимки природы.

На третьем и четвертом фото - поляна люпина. Это растение семейства бобовых, его еще называют "волчий боб". Интересно, что в цветках люпина содержится около 50% белка, 20% масла, которое по качеству близкое к оливковому. Несмотря на то, что семена люпина с древних времен используется в пищу человеком и на корм животным, данные цветки нельзя использовать из-за произрастания в радиационном фоне.

Цветок шиповника Фото: Станислав Гуменюк/facebook.com/zapovidnyk2018

Бабочка Фото: Станислав Гуменюк/facebook.com/zapovidnyk2018

Поляна люпина Фото: Станислав Гуменюк/facebook.com/zapovidnyk2018

Ранее в Чернобыльском заповеднике предупредили водителей о черепахах, которые сами выходят на дороги.

Напомним, у охладителя Чернобыльской АЭС ловят мышей, чтобы изучить влияние излучения.