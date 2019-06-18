Украина нарушила Европейскую конвенцию по правам человека по четырем гражданам, которые в 2010 году протестовали против строительства дороги через парк Горького в Харькове. Соответствующее решение Европейский суд по правам человека вынес во вторник, 18 июня, сообщает "Укринформ".

"Суд определил, что власть не смогла провести надлежащее расследование относительно жалоб на плохое обращение с заявителями", - говорится в судебном заявлении.

ЕСПЧ обязал Украину выплатить четырем заявителям по 6 тыс. евро каждому за нематериальный ущерб и еще 16,6 тыс. евро компенсации судебных издержек.

Напомним, 27 февраля 2008 года Харьковской городской совет выделил в центральном парке - парке Горького, 9,9218 гектаров "для строительства автодороги" от улицы Сумской до Новгородской.

Два года длилось противостояние общественности и горсовета. Однако в мае 2010 года Харьковский горисполком согласовал строительство и позволил начать вырубку 503 деревьев в парке Горького.

Секретарь горсовета Геннадий Кернес заявлял, что дорога не будет проходить через аллеи парка Горького. Лесорубы не показали активистам никаких документов на проведение вырубки.

Из всего необходимого пакета для легализации "удаления зеленых насаждений" у лесорубов оказалась только копия того самого решения горисполкома. В течение двух недель на территории парка проходили столкновения между защитниками деревьев и так называемой муниципальной охраны.

Были установлены палатки, в которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке деревьев.

В результате столкновений некоторые протестующие были избиты, а около 30 задержаны подразделением "Беркут".

Ранее в ЕС попытались объяснить украинцам, что евроинтеграция и вырубка леса это не одно и тоже.

Как сообщала "Страна", в Киеве замдиректора КП требовал 40 тысяч у предпринимателя и обещал простить ему вырубку зеленых насаждений на территории парка "Наводницкий".

Напомним, в парке Горького в Харькове установили рекорд по массовому исполнению гопака.