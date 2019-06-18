Сотрудники полиции, под процессуальным руководством прокуратуры и содействии СБУ задержали двух наркоторговцев при попытке сбыть партию кокаина стоимостью более 1,4 млн гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Во время документирования преступления правоохранители провели оперативные закупки наркотического средства у одного из задержанных. В дальнейшем во время очередной закупки кокаина на сумму 54 тыс. Долларов США, что эквивалентно 1,4 млн гривен, наркоторговцев задержали.

В автомобиле злоумышленников правоохранители изъяли 2 пакета с наркотическим средством "кокаин" весом 461 ГЖ и 322 соответственно. Наркоторговцами оказались 36-летний житель Киевщины и 45-летний житель. Кривой Рог.

По предварительной информации удален кокаин попал в Украину с одной из стран ЕС.

В настоящее время одному из задержанных сообщено о подозрении по ч.1, ч. 3 ст. 307 УК Украины, другому - по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в аэропорту "Борисполь" среди багажа нашли 40 кило наркотиков на миллион долларов.

Напомним, что в апреле в Печерском районе Киева полиция задержала двух торговцев с кокаином и марихуаной.