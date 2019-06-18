Во вторник, 18 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,37 грн/$1 с 26,44 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,36 - 26,39 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 18 июня укрепился до 26,39 грн/$1 с 26,41 грн/$1.

В НБУ установили официальные курсы гривни к иностранным валютам на 19 июня 2019 года.

100 долларов США - 2638.8427 грн

100 евро - 2952.0733 грн

10 российских рублей - 4.1017 грн

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины 13 июня составил 261 млн в долларовом эквиваленте, из которых $226,5 млн были выкуплены непосредственно в долларах, а остальные - в других валютах.

Как сообщала "Страна", банкиры предупредили, как будет расти курс доллара. За первую половину дня американская валюта подешевела до 26,39 грн./$, но после обеда подскочила вверх. Говорят, что это произошло из-за покупок НБУ: в банке приобретали валюту именно по этому курсу.

С 10 по 14 июня представители НБУ начали наращивать покупки доллара на межбанковском валютном рынке Украины $135,1 млн, что на 31,5% больше, чем неделей ранее ($102,7 млн).

Ранее в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.

Напомним, что в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины.