Найдено тело известного индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, который бесследно исчез, пытаясь повторить подводный трюк Гарри Гудини. Власти заявили, что он утонул. Его тело обнаружили спустя сутки. Об этом сообщает ВВС News.

Тело иллюзиониста вынесло на берег реки Хугли (один из рукавов Ганга) в километре от места, где началась демонстрация фокуса. Опознание прошло вечером в понедельник, 17 июня.

Накануне Лахири заковали в цепи и опустили в реку. Он собирался самостоятельно освободиться от пут и вернуться на поверхность. На глазах многочисленных зрителей иллюзионист скрылся под водой, но так и не вынырнул. Поиски пропавшего начались в тот же день. Полицейские и водолазы безуспешно обыскивали реку, пока не стемнело.

Перед выступлением Лахири заручился поддержкой полиции Колкаты и дирекции порта. "Он говорил, что выступление пройдет на лодке, поэтому ему и дали разрешение", - цитирует BBC News слова одного из полицейских. - Он туманно упомянул "дополнительный трюк", но не уточнил, о чем идет речь".

Видео: bbc.com

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