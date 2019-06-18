Судьи Конституционного суда поругались из-за Указа о роспуске Рады, но решение так и не вынесли
Сегодня, 18 июня, Конституционный суд Украины на своем закрытом заседании так и не принял решение по конституционности Указа президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.
В частности, как стало известно "Стране", состоялась перепалка между сторонниками и противниками признания Указа неконституционным. Так, за его признание неконституционным выступали двое судей, которых связывают с "Народным фронтом" – Николай Мельник и Игорь Слиденко.
Им оппонировали судьи, которые ориентируются на отстраненного экс-главу КСУ Станислава Шевчука – Виктор Колесник и Олег Первомайский.
В итоге, к общему решению не пришли. Следующее заседание, скорее всего, состоится уже в начале следующей недели.
Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, что сейчас происходит в Конституционном суде.
Также мы вели онлайн-репортаж из КСУ в первый день рассмотрения вопроса по существу, когда на открытую часть заседания прибыл Владимир Зеленский.