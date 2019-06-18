Сегодня, 18 июня, Конституционный суд Украины на своем закрытом заседании так и не принял решение по конституционности Указа президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.

В частности, как стало известно "Стране", состоялась перепалка между сторонниками и противниками признания Указа неконституционным. Так, за его признание неконституционным выступали двое судей, которых связывают с "Народным фронтом" – Николай Мельник и Игорь Слиденко.

Им оппонировали судьи, которые ориентируются на отстраненного экс-главу КСУ Станислава Шевчука – Виктор Колесник и Олег Первомайский.

В итоге, к общему решению не пришли. Следующее заседание, скорее всего, состоится уже в начале следующей недели.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, что сейчас происходит в Конституционном суде.

Также мы вели онлайн-репортаж из КСУ в первый день рассмотрения вопроса по существу, когда на открытую часть заседания прибыл Владимир Зеленский.