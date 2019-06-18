Сегодня цены на нефть начали резко расти после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G-20 в Японии на следующей неделе. Об этом пишет Интерфакс.

Оптимизм, связанный с возможностью улучшения отношений Вашингтона и Пекина, подтолкнул вверх фондовые рынки, а также ослабил опасения падения глобального спроса на топливо, пишет MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 Кв во вторник составила $62,49 за баррель, что на $1,55 (2,54%) выше уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,03 (3,91%) - до $53,96 за баррель.

Поддержку мировым рынкам во вторник также оказали заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся.

Возобновление разговоров о возможности заключения торгового соглашения между США и Китаем одновременно с сигналами ЕЦБ о готовности смягчать политику и ожиданиями снижения ставки Федрезервом в следующем месяце "могут подготовить почву для значительного ралли на нефтяном рынке", отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

В центре внимания рынка остаются события на Ближнем Востоке: ранее в этом месяце для нефтетанкера были атакованы вблизи Ормузского пролива. Американское военное командование сообщило, что перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток, однако не хочет конфликта с Ираном.

В среду министерство энергетики США обнародует еженедельные данные о запасах энергоносителей. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2 млн баррелей, бензина и дистиллятов - прибавили по 1 млн баррелей.

Напомним, что нефть Brent резко подешевела до $61,3 за баррель на фоне опасений за мировой спрос.

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