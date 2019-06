18 июня состоялась первая официальная встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель. Президент Украины прибыл в Берлин, где его приняли ведомстве канцлера ФРГ.

Главы государств обсудили уже стандартную украинскую повестку: прекращение войны на Донбассе, санкции, строительство российского трубопровода "Северный поток 2", а также возобновление действующего нормандского формата переговоров. Однако внимание также привлек инцидент, когда Ангеле Меркель внезапно стало плохо рядом с Владимиром Зеленским.

Мы разобрались, что произошло, а также, что это может означать.

Что произошло у резиденции Меркель

65-летняя канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи выглядела явно нездоровой. В то время, когда она стояла перед резиденцией рядом с Владимиром Зеленским, и слушала гимн ФРГ, она едва могла справиться с дрожью, которая охватила ее тело и руки. Однако глава правительства Германии все же взяла себя в руки - быстро зашла по красной дорожке с Зеленским в здание, не забыв остановиться, чтобы поприветствовать военный оркестр.

Момент, когда Ангеле Меркель стало нехорошо, засняли журналисты.

Судя по видео, большую часть времени, когда Меркель трясло, Владимир Зеленский смотрел прямо перед собой, взглянув на канцлера ФРГ лишь в конце. Уже спустя несколько мгновений глава Германии справилась с дрожью и пригласила своего гостя на красную дорожку.

Зеленский заявил, что был начеку

Позже Меркель объяснила свое болезненное состояние перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским обезвоживанием и тем. что перегрелась на солнце в жаркий день (в Берлине сегодня было +30). "Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", - заявила Меркель на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о самочувствии.

Зеленский попытался отшутиться, и сказал, что рядом с ним Меркель ничего не угрожало. "Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности", - заявил украинский президент на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Он будто предвидел реакцию пользователей соцсетей, многие из которых возмутились тем, что президент не предложил помощь и никак не отреагировал.

Этикет или черствость?

Тем не менее дипломатический протокол предполагает именно такую реакцию, как продемонстрировали и Меркель, и Зеленский. Это отметил главред "Русской Германии" Борис Фельдман.

"Только колоссальная личная воля Ангелы Меркель спасла ее от падения. Зеленский вел себя по-английски безупречно: ни один мускул не дрогнул на его лице во время этого тревожного момента. В прошлом году уже происходило что-то подобное. В Берлине днем было под 30 градусов, утомительная церемония шла на открытом воздухе. Отмечу, что оба участника инцидента проявили достойную выдержку и самообладание. Для опытной и волевой Меркель это нормально, а вот для начинающего политика из Украины такая безупречность - хороший старт. И конечно, особый штрих в складывающихся отношениях с канцлером", - написал он на своей странице в Facebook.

Но есть и другие мнения.

"В видео, на котором Ангелу Меркель вдруг затрясло во время встречи с Зеленским, меня обескуражил не её тремор (недомогание, вероятно, от жары). А реакция Зеленского, который спокойно впритык стоит рядом с ней и... Ничего не делает. Хотя на видео вижно, как он несколько раз смотрит в её сторону. Не замечает. Не спрашивает даже банальное "Are you OK?"

Очень странно", - пишет журналист Анастасия Товт.

Слухи о болезни Меркель

Медики согласны, что нахождение под палящим солнцем и обезвоживание могли спровоцировать подобный приступ. тепловой удар может вызвать судороги, тем более, если ситуация усугубилась нервным напряжением. К рискам добавляют возраст и лишний вес.

Вместе с тем инцидент подогрел слухи о том, что Меркель больна, якобы у нее болезнь Альцмейгера. Говорят, именно по состоянию здоровья она решила не идти на следующий срок, однако у канцлера уверяют, что она вполне здорова, а причины ее ухода на пенсию - политические.