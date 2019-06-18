Экстравагантный миллионер и меценат Гарик Корогодский заявил, что намерен принимать участие в выборах мэра Киева в 2020 году. Об этом он написал в Facebook.

Также Корогодский озвучил свои первые шаги пр возможном избрании, "Один из наименее популярных – сделать пребывание машины в центре не просто дорогим – очень дорогим. Да, понимаю, что для этого нужен развитый городской транспорт. Он тоже в приоритете. Но первыми пойдут дорогая парковка и обязательные большие штрафы. Кстати, кто-то помнит, сколько станций метро создано за 5 лет?" - написал он.

Также стало известно, что он собирается показать, "что работа мэра может быть легкой и веселой", перенести мэрию на левый берег Днепра и кардинально сократить штат ее сотрудников. Об этом он заявил во время панели НВ на инвестиционном форуме.

"Я сейчас получаю гражданство и в субботу полечу в Париж с новым паспортом", - сообщил Корогодский, который имеет паспорт Израиля, но собирается от него отказаться в течение нескольких лет.

Гарик Корогодский. Фото: clutch.ua

Напомним, что Гарик Корогодский приезжал в Печерский суд, чтобы взять на поруки политтехнолога Петрова по делу о секс-скандале в украинском ГБР.

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