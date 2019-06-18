В Нидерландах журналисты назвали имена лиц, которые по их мнению причастны к крушению лайнера рейса МН17. Об этом сообщает телеканал Nieuwsuur.

Они обвинили в причастности к трагедии Сергея Мучкаева - командира 53-й зенитно-ракетной бригады, которая базируется в Курске. Именно под его руководством якобы отправился конвой, который перевозил "Бук", типовой ракетой которого по данным голландского следствия был сбит МН17.

Кроме того, журналисты обратились за информацией к бывшему украинскому военному Ивану Безъязыкову, которого ранее обвинили в государственной измене и посадили в СИЗО. Сам он в комментарии NOS утверждает, что именно его показания следственной группе JIT по катастрофе MH17 стали основой обвинения.

Также в списке причастных числится Сергей Дубинский, известный по позывному "Хмурый". Он был руководителем российской разведывательной группы, которую сформировали в начале июля 2014 года и активно привлекали у участию в войне на востоке Украины. В его подразделении находилось около 300 людей.

Также журналисты сообщают о Сергее Пулатове, который был начальником разведывательно-диверсионного подразделения специальной российской разведывательной службы. Дубинского и Пулатова также обвинили в причастности к транспортировке "Бука".

Ранее совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) анонсировала проведение пресс-конференции 19 июня, во время которой будет представлен прогресс в расследовании.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Как сообщала "Страна", премьер Малайзии публично выразил сомнения в достоверности расследования катастрофы и обвинений против России.

Власти Малайзии, по результатам расследования которое проводили Нидерланды, согласны только с тем, что сбившая лайнер ракета могла быть сделана в России или Украине.

Отметим, что Малайзия запретила над своей территорией полеты новейшего Боинга.