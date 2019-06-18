Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не помог канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда ее затрясло и начало покачивать из-за сильной жары. Об этом пишет Bild.

"А что касается Меркель ... Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров.

Сама Меркель объяснила свое плохое самочувствие обезвоживанием. Она пришла в себя, когда выпила воды.

Отметим, что в Берлине в этот день было около 30 градусов жары. Канцлеру ФРГ стало плохо, когда они вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским стояли на солнце, а военный оркестр играл гимны. Меркель сложила руки перед собой и казалось, не могла удержать свое тело от дрожи. После гимна Германии канцлер выглядела лучше. Она быстро зашла по красной дорожке с Зеленским в здание, останавливаясь, чтобы поздравить военный оркестр.

Как сообщала "Страна", Меркель пообещала, что Германия не прекратит антироссийские санкции до возвращения Крыма Украине.

Напомним, Меркель передумала досрочно складывать полномочия канцлера из-за разочарования в преемнице.