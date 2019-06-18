18 июня на канале 1+1 состоится украинская телепремьера американского сериала "Чернобыль", который ранее ранее показали на HBO.

Показ одного из самых рейтинговых сериалов весны начнется в 20:45. Все серии "Чернобыля" покажут на этой неделе. 18 июня - 1 и 2 серии, 19 июня - 3 и 4 серия, а 20 июня заключительная 5 серия.

Фото: Кадр из сериала "Чернобыль"

Напомним, что премьера сериала вызвала резонанс. В мае, когда вышли первые серии 5-серийной истории об аварии на ЧАЭС, пользователи чаще чем обычно вводили запрос "Чернобыль" в поисковик Google. А после окончания сериала в чернобыльской зоне начался туристический бум.

В сериале снялись такие известные актеры, как Джарред Харрис (Мориарти из "Шерлока"), Стеллан Скарсгард ("Пираты Карибского моря", "Тор", "Мстители"), Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Красный дракон"). В нем рассказывается об аварии на ЧАЭС и ее ликвидации.

В России партия коммунистов потребовала у Роскомнадзора запретить показ этого сериала за клевету, а киношники приступили к съемке своей версии трагедии на ЧАЭС.

Ранее мы сообщали, что пишут о сериале "Чернобыль" на Западе.

Также, "Страна" писала, как знаменитый сериал влияет на мировую энергетику и геополитику.