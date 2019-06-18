Вместо заключения нового договора о транзите газа из России в ЕС через Украину в "Нафтогазе" предложили поставлять топливо в Европу на условиях "своп". Также предложено соединить газотранспортные системы двух государств. Об этом говорится на фб-странице исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко во вторник, 18 июня.

"Мы предлагаем "Газпрому" заключить с "Нафтогазом" договор не на услуги транспортировки, а на "своп" газа. "Газпром" будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть они потом будут брать на себя ответственность перед "Газпромом" за газ уже в их системах", - сообщил Витренко.

Товарный СВОП - это соглашение между двумя сторонами об обмене товарного актива с фиксированной ценой на тот же или иной товарный актив с плавающей ценой.

Таким образом, в случае согласия России на такие условия, власти Украины теоретически смогут покупать российский газ по фиксированной цене, а поставлять в ЕС по другой (плавающей), возможно большей.

Также представитель "Нафтогаза" допустил содинение газотранспортных систем Украины и России. "Газпром и Укртрансгаз заключают соглашение о соединении украинской и российской газотранспортных систем.

Нас устраивает предложение ЕС - обеспечить техническую возможность (мощности) для поступления газа из России в Украину в объеме не менее 90 млрд кубометров газа по году. То есть будет 30 млрд кубометров для дополнительных объемов транзита доступных как для газпромовского газа, так и для газа других компаний", - уточняется в опубликованном сообщении.

По словам Витренко, договоренность о "свопе" соответствует европейским требованиям и практикам. В то же время вопрос не требует проведения анбандлинга Нафтогаза (то есть разделения компании по сферам добычи и транспортировки газа, т.е. выделения из-под ее подчинения ГТС). Именно непроведение анбандлинга в российском "Газпроме" считают главной причиной того, почему "не могут заключить новое соглашение о транзите на европейских условиях".

Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Как сообщала "Страна", в "Укртрансгаз" предупредили, что работа украинской ГТС под угрозой из-за дефицита средств. О ситуации проинформированы в Совете национальной безопасности и обороны Украины

Напомним, что в России готовы сохранить транзит через Украину и на четверть снизить цену на газ.