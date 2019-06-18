Сегодня, 18 июня, в Подольском суде Киева началось заседание в деле главреда портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которому 10 июня зачитали обвинительный акт в государственной измене и в незаконном обороте оружия.

По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, во время сегодняшнего заседания суда будет выясняться позиция Вышинского по данному обвинительному акту. В частности, считает ли сам Кирилл Вышинский обвинение понятным и признает ли он свою вину. Кроме того, будет определена процедура, согласно которой состоится непосредственно само слушание по делу руководителя портала.

Как сообщает журналист "Страны", в деле изменился состав группы прокуроров: добавили еще одного. После чего адвокаты Вышинского просят предоставить время для ознакомления с основаниями для дополнения группы прокуроров.

По словам адвокатов Вышинского, новый прокурор не может участвовать в заседании. "Вот тут написано, что прокурор входит в группу "Учитывая актуальность производства", но я такого основания не знаю. И никаких оснований для изменения группы прокуроров нет", - заявляет защита главреда "РИА Новости-Украина".

Суд аргументировал свою позицию о допуске прокурора отсутствием нормы закона. Таким образом, новый состав прокуроров был принят. Сейчас суд спрашивает, согласен ли Вышинский с предъявленными ему обвинениями. На все вопросы журналист отвечает категорическим "нет". Он также говорит, что обвинение ему не понятно и просит получить разъяснения.

На суде Вышинский сравнил работу прокуроров с "поисками черной кошки в темной комнате, имея на руках заключение, что в этой комнате кошки нет". Прокуроры просят признать обвинение, допросив свидетелей и ознакомившись со всеми экспертизами. Однако судья заявил, что ни о каких свидетелях ничего не знает.

По состоянию на 18:00 суд объявил перерыв в рассмотрении дела. Следующее заседание назначено на 3 июля.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Напомним, главный редактор РИА Новости Украина был задержан 15 мая прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене. Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок.

В ОБСЕ неоднократно призывали властей отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов. В МИД РФ требовали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что арест Вышинского является свидетельством давления украинских властей на журналистов, которые представляют населению альтернативный взгляд на происходящие в стране события.