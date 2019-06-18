Громких задержаний с участием НАБУ и САП до выборов Верховной Рады не будет. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передают Украинские новости.

"Нет, не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом, по его словам, НАБУ и САП планово продолжают реализацию своих наработок.

Источник сообщил, что до парламентских выборов не будут вносится представления о снятии с действующих народных депутатов неприкосновенности. "В этом тоже нет смысла, поскольку никто не проголосует. Все ждут выборов", - добавил собеседник.

Как сообщала "Страна", Зеленский дал НАБУ и САП три месяца на подвижки в самых резонансных коррупционных делах. Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров.

Напомним, что недавно НАБУ провели обыски в Украинской ассоциации футбола.