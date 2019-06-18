Во вторник, 18 июня, полицейские разыскали 11-летнюю Ангелину Макарову из Винницкой области, которую двое суток искали винницкие полицейские. Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины в Facebook.

По словам ребенка, она созналась, что в Киеве у нее есть старший брат. И она отправилась на его поиски. Сейчас девочка находится в Винницкой городской клинической больнице "Центр матери и ребенка", где ей оказывается психологическая помощь, а с матерью работают сотрудники социальных служб.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Напомним, в Украине пятые сутки продолжаются поиски 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки Одесской области. Даша Лукьяненко 13 июня днем ушла на танцы и не вернулась домой. 17 июня правоохранители задержали мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала в Ивановке.



Во время розыска этой девочки правоохранители успели найти свежее захоронение, в котором было тело мужчины 1961 года рождения.